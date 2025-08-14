Özlem Çerçioğlu ile birlikte 3 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Güncelleme:
Aydın'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da CHP'den istifa etti.

Aydın'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifasının ardından üç ilçe belediye başkanı daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldığını açıkladı.

İŞTE İSTİFA EDEN İSİMLER

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

ÖZLEM ÇERÇEİOĞLU AÇIKLADI

Özlem Çerçioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığını söyleyen Çerçioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"CHP'DE SİYASET YAPMA İMKANI KALMADI"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıBerk Bilen:

ne teklif etti akp size onuru olmayan insanlar ...

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Lan parti içinde uyumsuzluk var da ondan istifa ettim diyosun da aynı anda başka partiye geçme mecburiyetimi var milleti salak mı zannediyosun aydında sokağa çıkabilecekmisin bakalım

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Yavuz:

kaç para aldınız

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

istifa demeyelim ,sayın alındı demek daha doğru olur.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

gün döner devran döner keser döner. sap döner

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
