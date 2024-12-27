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CHP'de Özgür Özel ile Gürsel Erol Arasında Tartışma Yaşandı

CHP'de Özgür Özel ile Gürsel Erol Arasında Tartışma Yaşandı
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CHP İletişim Merkezi, Genel Başkan Özgür Özel ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol arasında yaşanan sözlü tartışmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, tartışmanın basın tarafından çarpıtıldığı ifade edildi.

CHP İletişim Merkezi, Genel Başkan Özgür Özel ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un arasında yaşandığı belirtilen tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Edinilen bilgilere göre önceki gün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol arasında, kapalı düzenlenen kapalı milletvekili toplantısı sırasında sözlü tartışma yaşandı. CHP Genel Başkanı Özel ve Milletvekili Erol arasında yaşanan tartışma kısa sürede sona erdi.

Yaşanan olayın ardından CHP İletişim Merkezi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel ile Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol arasında, önceki günkü kapalı milletvekili grubu toplantısında yaşanan bir diyalog, bazı basın-yayın organlarınca maksatlı olarak çarpıtılmaktadır. Eskiye dayanan kişisel dostlukları bulunan Genel Başkanımız ile milletvekilimiz arasında geçen diyalogda, parti kültürüne aykırı bir ifade kullanılmamış, kendi aralarındaki hukukla da bağdaşmayan bir davranışta bulunulmamıştır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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