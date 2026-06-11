CHP Sözcüsü Sarı, PM toplantısına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Parti Meclisinde (PM) olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunu kararlaştırmış durumdayız." dedi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Parti Sözcüsü Sarı, 2,5 saat süren toplantıya ilişkin açıklamasında, PM'nin bugünkü istifalar sebebiyle eksik toplandığını kaydetti.

Kendilerine 27 üyenin istifasının ulaştığı bilgisini veren Sarı, "57 kişilik PM'de 30 arkadaşımız üyeliğini devam ettiriyor. 27 arkadaşımız ise istifa iradelerini ortaya koydular. İstifanın muhatabı CHP Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımızın istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesine sunmaları gerekiyor. O mahkeme de değerlendirmesini yaparak bunu sisteminden ilan edecek. Şu an itibarıyla genel merkezin yapacağı bir işlem yok." diye konuştu.

Sarı, PM'de üye sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle kurultay yapılması ve PM'nin kurultay kararı alabilmesi yönünde tartışmalar olduğunu ifade etti.

Buna karşın mahkemenin tedbir kararını anımsatan Sarı, "PM'nin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararlarında var zaten. Dolayısıyla PM üye sayısının kaç olduğunun bir önemi yok. PM görevine devam ediyor ve katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini öngöremiyoruz"

CHP Sözcüsü Sarı, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yetkileriyle ilgili Siyasi Partiler Kanunu'nda amir hüküm bulunduğunu belirterek, bu istifalar karşısında PM'nin düşmüş sayılmasının ve kurultaya gidilmesinin hukuken mümkün olmadığını savundu.

Sarı, bunun, kurultay yapılmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"PM'de olağan kurultay takvimini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunu kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var, olağanüstü kurultay ile ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Kesinleşmemiş yargı kararı var, bu yargı kararının ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Bugünden 'Şu tarihte kurultay yapalım' diyemiyoruz. Bu hukuki olarak mümkün değil. Partiyi kurultaysız bırakmamak üzere, arkadaşlarımızın ve parti tabanımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, en azından bir olağan takvim sürecinin başlatılması konusunu kararlaştırmış durumdayız."

Sorular

Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soru üzerine Sarı, PM'de disiplinle ilgili bir değerlendirme yapılmadığını aktardı.

Disiplin sevkleriyle ilgili soru üzerine Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Disiplin Kurulu kendi gündemini, kendi toplantı zamanlarını kendi belirliyor. Bizim onunla ilgili bir şey söyleme, yönlendirme şansımız yok. Dünkü disiplin uygulamasından sonra bugün disipline sevk yazısı yazıldı. O yazıda bütün hukuki argümanlar var. CHP Tüzüğü'nün 68/1 fıkrası, b, s ve g bentleriyle TBMM grup iç yönetmeliğinin 24. maddesi, asıl dayanaklarımız. Bunun ne kadar yasal, hukuki olduğuna ilişkin itiraz yolları açık. İtirazlar yapılır yetkili kurullara, bunlar değerlendirilir."

CHP'li Sarı, Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusuna ilişkin soruya, "Yaklaşık iki haftadır bu konuyu gündeme getiriyoruz 'oturalım konuşalım bir yol bulalım, bir diyalog oluşturalım, bir hukuki zemini paylaşalım' diye ama bu mümkün olmadı. Böyle bir iş birliği oluşursa önümüzdeki dönemde bu da değerlendirilir." yanıtını verdi.

Soru üzerine Sarı, mahkemenin verdiği karar çerçevesinde tüzük kurultayının da iptal edildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"O da butlan olmuş oluyor. Dolayısıyla son düzenlemeden önceki düzenlemeye dönüyoruz. Partinin seçime girmemesiyle ilgili bir durum mevzubahis değil, çünkü burada mücbir bir sebep var hukuken ve bu mücbir sebep söz konusu olduğu sürece bir kurultay yapmamız zaten söz konusu olamayacağı için hem kurultay yapmak zorundasınız hem de yapamıyorsunuz deyip partiye herhangi bir yaptırım uygulamak hukuken mümkün değildir."

Sarı'ya, CHP Grup Başkanvekilliğine yeni atamanın yapılıp yapılmayacağı da soruldu.

MYK kararıyla Grup Başkanvekilliği düşürülen isimlerin görevlerinin sona erdiğine dikkati çeken Sarı, yeni atamaların Genel Başkan'ın takdirinde olduğunu ve konunun yarın MYK'de değerlendirileceğini bildirdi.