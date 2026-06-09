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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakın partililer CHP Genel Merkezi'nde toplanmaya başladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki gerginlik sonrası grup toplantısını parti genel merkezinde yapacağını açıkladı. Partililer binada toplanarak Kılıçdaroğlu'na destek sloganları attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nı CHP Genel Merkez'de yapacağını açıklamasının ardından partililer genel merkez binasında toplanmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan gerginliğin ardından TBMM Grup Toplantısı'nı parti genel merkezinde yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer Genel Merkez'de toplanmaya başladı. Eski CHP İstanbul il Başkanı Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın yanı sıra milletvekilleri de Genel Merkez'e gelmeye başladı. Binada Kılıçdaroğlu için "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Partililer ayrıca Halk TV'ye dışarı çıkması için tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını parti binasında bulunan konferans salonunda gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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