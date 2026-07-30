Haberler

CHP'de kapalı grup toplantısı 25 milletvekili ile yapıldı

CHP'de kapalı grup toplantısı 25 milletvekili ile yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de CHP'nin kapalı grup toplantısı 25 milletvekilin katılımıyla gerçekleştirildi.

TBMM'de CHP'nin kapalı grup toplantısı 25 milletvekilin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'nin grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu ve denetçi üyeler belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda, CHP grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu ve denetçi üyeler belirlendi. Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Pazar günü grup başkanını, grup başkan vekilini seçtik. Bugün de grup yönetimimizi, yönetim kurulumuzu ve disiplin kurulumuzu seçtik. Hayırlı olsun. Grup toplantı saatimiz ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra CHP olarak biz grup toplantılarımızı normal dönemde yapacağız. Yani salı günleri saat 13.30'da grup toplantısı yapacağız. Grup odaları konusunda henüz bir kesinlik yok, bu konular görüşülüyor. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız. Diğer taraftan toplantımıza katılım ile ilgili herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler, bir kısmı ise özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilenmesi nedeniyle bölgeye onları almak için gittiler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

'25 VEKİLLE TOPLANTIYA BAŞLADIK'

Öztrak, grup başkanlığı seçimlerinin ardından parti içerisinde bir muhalefet grubunun oluştuğu ve bu grubun önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmaması için deklarasyon yayınlayacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Benim böyle bir şeyden haberim yok. İçeride 25 vekille başladık. 1 vekilimiz Meclis'te Kastamonu ile ilgili programa katıldığı için ayrıldı, sonra da tekrar geri geldi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor

20 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Tüm hizmetler sil baştan değişiyor
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

İnfial yaratan görüntü! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var

Ünlü Türk maden suyu raflardan toplatıldı! Beklenen açıklama geldi
Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler