CHP'de İstifalar: Özlem Çerçioğlu ve Osman Yıldırımkaya Parti Üyeliğinden Ayrıldı

'GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinden istifası ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum" dedi.

'İSTENİLMEYEN YERDE KİM KALIR'

CHP'den daha önce parti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçici olarak ihraç edilen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da partisinden istifasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırımkaya, "İstifa edeceğimin gündeme gelmesinin akabinde Cumhuriyet Halk Partisi beni ihraç etti. Çok üzgünüm. Bana, 'Artık git' dediler. İstenilmeyen yerde kim kalır? CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Bülent Tezcan birlik olup beni harcadılar. Bu partinin bu anlayışla ilerlemesi çok zor. Gökan Zeybek bana sahip çıkmadı. Sözde demokrasiden özgürlükten bahsediyorlar, fakat beni susturmayı tercih ederek partiden ihraç ettiler, korkutmaya çalıştılar. Şu anda Ankara'dayım, Aydın'dan Ak Parti'ye geçecek olan belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle AK Parti Genel Merkezi'nde birazdan buluşacağız" dedi.

Mert CONA/AYDIN,