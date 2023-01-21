CHP'de gündem 14 Mayıs! Kılıçdaroğlu, "Yeni mağduriyet hikayesi olur" diyerek, CHP'li üyelerin fikrine karşı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından CHP Parti Meclisi de Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kulislere sızan son bilgilere göre toplantıda bazı üyeler, Erdoğan'ın seçim kararı alması halinde yeniden aday olamayacağını ve bunun daha çok dile getirilerek yargıya taşınmasını söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu tartışmalar üzerinden yeni bir "mağduriyet hikayesi" çıkarmak isteyeceğini ve Erdoğan'ı sandıkta yenmek istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, 6'lı masaya 'Yeter' diyecek" diye konuşmuştu. Bu sözler seçim tarihinin 14 Mayıs olacağı şeklinde yorumlandı. Öte yandan Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de dün yaptığı açıklamada, "Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur" dedi.

CHP'NİN GÜNDEMİ 14 MAYIS

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak öne çıkmasının ardından gözler adayın belirlenmesi için 6'lı Masa'ya çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Divanda, Kılıçdaroğlu'nun yanında, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu oturdu.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLAMAYACAĞI TARTIŞMALARI

Kulislerden sızan bilgilere göre toplantıda seçim ve 14 Mayıs tarihi geniş yer buldu. Bazı PM üyeleri, Erdoğan'ın seçim kararı alması halinde, yeniden aday olamayacağı, parti tabanından da bunun daha çok dile getirilmesi veya yargıya taşınması yolunda talepler olduğu görüşünü dile getirdiler.

"BU YENİ 'MAĞDURİYET HİKAYESİ' ÇIKARTIR"

Bazı PM üyeleri de seçimin 14 Mayıs'ta yapılması halinde ittifak sistemini değiştiren yeni seçim yasasının uygulanamayacağı tartışmalarını anımsattı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu tartışmalar üzerinden yeni bir "mağduriyet hikayesi" çıkarmak isteyeceğini, kendilerinin ise Erdoğan'ı sandıkta yenmek istediğini vurguladı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, "Adaylığı hukuk dışı olabilir. Ama biz buna karşı çıktığımızda, yeni bir mağduriyet hikayesi yaratmak isteyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın adaylığı konusunu yargıya taşıyarak, yeni bir tartışma başlatma niyetinde olmadığını ifade ettiler.