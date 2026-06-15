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CHP grupta değişim

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CHP'de grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri, haklarında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından grup başkanvekili odalarından çıkarıldı.

CHP grupta değişim yaşandı.

CHP grupta değişim yaşandı. CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri CHP Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. Çıkarılma işleminin hafta sonu yapıldığı öğrenildi.

CHP grup Başkanvekilleri Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Merkez Yönetimi 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. CHP Merkez Yönetimi bu konuda TBMM Başkanlığı'na bir yazı göndermişti. Bu yazı doğrultusunda CHP grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri Grup Başkanvekili odalarından çıkarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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