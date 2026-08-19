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CHP'de istişare haftası: MYK, PM ve il başkanları toplantıları

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CHP, gelecek hafta MYK, PM ve il başkanları toplantılarıyla istişare sürecine girecek. Gündemde ayrılıklar, mutlak butlan kararı, yol haritası, kongre takvimi ve 9 Eylül kuruluş yıl dönümü kutlamaları var. İlk ziyaret Anıtkabir'e yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve il başkanları toplantıları düzenlenecek.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP'de gelecek hafta "istişare haftası" olarak değerlendirilecek.

Farklı günlerde düzenlenmesi öngörülen MYK, PM ve il başkanları toplantılarında, partide yaşanan ayrılıklar, mutlak butlan kararı, yol haritası, kongre takvimi ve 9 Eylül'deki 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları ele alınacak.

Partinin, eylülde başlayacak olağan kurultay takviminin belirleneceği toplantılarda, illerdeki kongre süreçleri için il başkanlarıyla görüşülecek.

Tüzüğe göre, mahalle seçimleri, ilçe kongreleri ve il kongreleri şeklinde işleyecek kongre takvimi sonucunda, parti hakkında mahkemenin tedbir kararının kalkması durumunda kurultaya hazır olunması hedefleniyor.

İlk ziyaret Anıtkabir'e

Partinin 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümünün ise sade bir şekilde kutlanması planlanıyor.

Kılıçdaroğlu, partililerle 9 Eylül sabahı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak CHP heyeti, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret edecek. Akşam ise kutlamalar kapsamında genel merkezde resepsiyon düzenlenecek.

Toplantı tarihlerinin bugün yapılacak MYK'de netleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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