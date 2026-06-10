CHP Sözcüsü Sarı: "Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla...
CHP Sözcüsü, partideki bazı isimler hakkında tedbirli disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Sarı, kongre ve kurultayların yok sayıldığı bir süreç yaşandığını belirtti.
CHP Sözcüsü Sarı: "Partinin içine düştüğü cendereden, mutlak butlan belası ile ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan CHP sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konulan olan bu arkadaşlarımızla ilgili tedbirli olarak disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı