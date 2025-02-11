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CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi belli netleşti. CHP üyeleri, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

CHP Parti Meclisi, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesini kararlaştırırken, takvim ve yöntem konusunda da Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki vermişti.

YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Aday belirleme yönteminin "ön seçim" olarak tekleştirilmesi ve adayın erken belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime girmeyecek.

23 MART TARİHİ BELİRLENDİ

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. CHP üyeleri, 23 Mart Pazar günü partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.

ANKARA'DA 3'LÜ ZİRVE

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemini değerlendirmek üzere dün bir araya gelmişti. Özel, yaklaşık 3 saat süren buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak, sosyal medya hesabından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" notunu düşmüştü.

Edinilen bilgilere göre, ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu'na iletti. "Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını" bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum" demişti.

CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıBidüşün:

Her işiniz palavra, özgür koltuk derdinde ekrem mansur cb derdinde, istanbul ankara pok götürüyor, umarım bunun bedelini sandıkta ödersiniz

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Haber YorumlarıFurkan inci:

demek yenilecek aday 23 martta belli olacak hahahaah

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Haber YorumlarıFree Palestine:

Körler sağırlar birbirini ağırlar!

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Haber YorumlarıAhmet Polat:

demekki özgür beyinde derdi hükümeti devirmek değilmiş ekremi başa getirip yenilecegi belli olan bir seçim

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Haber Yorumlarıbombo linni:

Adam kendisini aday göstertecek bu CHP tam komedi

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Allah’ım sen bunlara akıl fikir verme , böyle kalsınlar..

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Nasıl bir lanet var ki; 1960 tan buyana toparlanamadı bu parti...

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

CHP hiçbir zaman aklıselim hareket etmiyor..şu gerçekçi chp üyelerinde sn.manur yavaş'a oy çıkmaz..ama bu bir ölçü de değildir ancak aldatmaca olur..çünkü Mansur yavaş 81ilde sevilen bir kişilik..egerki başka bir dümen yoksa veya Mansur yavaş'ta adaylıktan ısrarlı ise gerekirse bağımsız aday olarak yoluna devam etmeli..biz varız..

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu işin sonunda İmamoğlu da Mansur başkan da aday olur. Geride kalan 2. turda diğerini destekler!.. Amerika yı yeniden keşfetmeye, bölünmeye hiç gerek yok!..

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

BİDÜŞÜN . osuran kişi ilk kokuyu alırmış , o boku senin gördüğüne göre ortalığa sen sıçmış olmayasın ?

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