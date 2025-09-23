Haberler

CHP'de Berhan Şimşek'in İhraç Süreci Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi, eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Şimşek, parti binasında yaptığı açıklamada, emeklerinin göz ardı edildiğini savundu.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Berhan Şimşek Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, savunmasını yaptığını belirterek, "Bizim bu parti binasında emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu. Bana ve arkadaşlarıma uygulanan düşman ceza hukukudur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.