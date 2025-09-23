CHP'de Berhan Şimşek'in İhraç Süreci Başladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Berhan Şimşek Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, savunmasını yaptığını belirterek, "Bizim bu parti binasında emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu. Bana ve arkadaşlarıma uygulanan düşman ceza hukukudur" dedi.

