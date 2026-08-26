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CHP'de 49 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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CHP yönetimi, Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka’nın da aralandığı bulunduğu 49 kişinin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

CHP yönetimi, Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka'nın da aralandığı bulunduğu 49 kişinin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

CHP yönetimi, 49 kişinin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerin ise; Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlı Aka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümü, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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