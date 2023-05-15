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CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde 43 yıl sonra vekil çıkarttı

Politika Haberleri

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de 43 yıl sonra bir ilke imza atarak vekil çıkardı. Partinin kentteki 1'nci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı, Meclis'e gidecek.

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık sonuçları açıklanmaya devam ederken, Meclis tablosu da belli olmaya başladı.

43 YIL SONRA BİR VEKİL ÇIKARDI

Açıklanan sonuçlara göre CHP, Rize'de 1980'den bu yana ilk kez vekil çıkardı. Partinin kentteki 1'nci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı Meclis'e gidecek.

Kentte toplam 266 bin 203 seçmen bulunuyor. Partilere göre milletvekili sayıları şöyle;

AK Parti: % 53.9 (2 vekil)

CHP: % 21.2 (1 vekil)

MHP: % 12.9

YRP: % 5.0

BBP: % 1.5

ZP: 1.4

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

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