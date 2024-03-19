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CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner'den Projeler

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CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, Ankara'da gazetecilerle iftar programında bir araya gelerek projelerini açıkladı. Güner, Çankaya Halk Lokantası uygulaması, kent festivalleri düzenleme, kreş sayısını artırma, öğrenci yurtları açma, emekli lokallerini artırma, sokak hayvanlarını kısırlaştırma gibi projeleri hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, "Benim genel başkanımızla siyaseten bir birlikteliğim, yol arkadaşlığım söz konusu. Çankaya gençlik kollarında siyasete başlayıp burada ilçe yöneticiliği yapmış bir gence kendisinin elbet bir güveni var. Büyük oranda bir uzlaşma sağlandı ve bununla adaylaştım." dedi.

Güner, Ankara'da gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

Göreve başlaması halinde ilk olarak "Çankaya Halk Lokantası" uygulamasını hayata geçireceklerini söyleyen Güner, Kızılay'ı ve Çankaya'yı canlandırmak için 12 ay boyunca kent festivalleri düzenleyeceklerini söyledi.

Çankaya'da mevcut 15 kreş bulunduğunu belirten Güner, 5 yılda "Ekolojik Kreş" ve "Gece Kreşi" gibi yeni örneklerle bu sayıyı 25'e çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

Güner, öğrencilerin barınma sorununu çözme noktasında en az 3 öğrenci yurdunu hizmete almayı planladıklarını anlattı.

Emeklilerin çok ciddi bir ekonomik zorluk içerisinde olduğunu aktaran Güner, emekli lokallerini artıracaklarını ve emekli kampüsü modelini hayata geçireceklerini anlattı.

Hukuka ve görev alanlarına uygun olarak sokak hayvanlarını kısırlaştıracaklarını ifade eden Güner, özel hayvan poliklinikleriyle iş birliği yaparak hızlı bir seferberlik başlatacaklarını söyledi.

"Büyük oranda bir konsensüs sağlandı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığı sebebiyle aday yapıldığına ilişkin eleştirilere yanıt veren Güner, "Benim genel başkanımızla siyaseten bir birlikteliğim, yol arkadaşlığım söz konusu. Çankaya gençlik kollarında siyasete başlayıp burada ilçe yöneticiliği yapmış bir gence kendisinin elbet bir güveni var. Büyük oranda bir konsensüs sağlandı ve bununla adaylaştım." ifadelerini kullandı.

Genç bir aday olmanın avantaj olduğunu dile getiren Güner, "Geçtiğimiz dönem ittifaklı aldığımız oyu, bu dönem ittifaksız almayı hedefliyoruz. Tüm yurttaşlarımızdan sokakta destek görüyoruz ve yüksek bir oy oranı alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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