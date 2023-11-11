CHP Bursa İl Başkanlığı Göynüklü'de fidan dikti

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa İl Başkanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle daha önce orman yangınının meydana geldiği Göynüklü'de fidan dikti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Ege'de biliyorsunuz sürekli orman yangınları ve oraların sürekli başka bir şeye dönüştürülmesi üzücü. Biz ormanlarımızı korumak için büyük bir mücadele vermek zorundayız, bu mücadeleyi de vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütü burada. Orman ve ağaç olunca biz oradayız" dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günün nedeniyle CHP Bursa İl Başkanlığı, 8 yılda 4 kere yanan ve geçtiğimiz aylarda da orman yangınının yaşandığı Göynüklü köyünde fidan dikimi gerçekleşti. Fidan dikimine CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Hayri Yılmaz ve parti üyeleri de katıldı.

"ORMANLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Fidan dikimi hakkında konuşan Yeşiltaş, CHP Bursa İl Örgütü'nün tamamının fidan dikme etkinliğine katıldığını ve ormanları korumak adına mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Yeşiltaş şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir gün. Ormanlarımızı koruyacağız, çoğaltacağız. Bu bölge daha önce de yangınlara maruz kalmıştı. Burada tekrar orman olması, ağaçların dikilmesi, soluyacağımız havanın tekrar oluşması adına çok önemli ve kıymetli. Türkiye'nin her tarafında aslında bunun yapılması lazım. Ege'de biliyorsunuz sürekli orman yangınları ve oraların sürekli başka bir şeye dönüştürülmesi üzücü. Biz ormanlarımızı korumak için büyük bir mücadele vermek zorundayız, bu mücadeleyi de vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütü burada. Orman ve ağaç olunca biz oradayız. Bunu çoğaltıp yeşertmeye de devam edeceğiz."