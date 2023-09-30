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CHP Burdur İl Kongresi'nde Kadir Koç il başkanı seçildi

CHP Burdur İl Kongresi'nde yapılan seçimle Kadir Koç il başkanı oldu. Seçimde Kadir Koç 126 oy alırken diğer aday Hakan Açar 119 oyda kaldı.