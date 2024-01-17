CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel Vatandaş Ziyaretlerini Sürdürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine CHP'den Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Galip Özel vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan adayı Özel, "Kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden, beraber yönetmeye hazırım" dedi.

Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerinde CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Galip Özel mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan adayı Özel, vatandaşlarla bir araya gelerek kapsamlı görüşmeler gerçekleştiriyor. Ziyaretlerinde vatandaşla buluşan Başkan Galip Özel Bozdoğan'ın her mahallesini ziyaret ederek öncelikli taleplerini dinleyip, istek ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.

Yazıkent Mahallesi'nde vatandaşlarla görüşüp sohbet eden Mustafa Galip Özel "Gönül belediyeciliği diyerek göreve gelenler gönlü kırılmadık vatandaş bırakmadılar. Vatandaştan kopuk bir yönetim ile karşı karşıya kaldık. Bırakın vatandaşın derdine derman olmayı muhtarlar bile derdini anlatamaz olmuş. İnşallah 1 Nisan'da bunlara bir son vereceğiz. Sizlerle beraber yöneteceğiz. Ben hazırım her zaman sizlerle beraber oldum olmaya da devam edeceğim" dedi. - AYDIN