CHP Boyabat İlçe Başkanlığı Bayramlaşma Programı

CHP Boyabat İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Parti binasında düzenlenen programa CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Alarslan ile partililer katıldı.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramlarını kutladı.

Son seçimlerle ilgili konuşulacak şeyler bulunduğunu belirten Karadeniz, "Belki olumlu ya da olumsuz eleştireceğimiz çok şey var. Bunun için de il ve ilçe örgütlerimiz danışma kurullarını bir an önce yapmak zorundadır. Örgütlerimizin ne düşündüğünü somut olarak öğrenerek yol haritamızı çizeceğiz. Ankara'ya gittiğimde kendi düşüncelerimi değil, örgütümüzün düşüncelerini rapor halinde sunarak eksikliklerimizi, sıkıntılarımızı gidermede çözüm üretmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.