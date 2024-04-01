CHP binasında balkon çöktü: 1 ölü, 17 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.