CHP Bekilli Aday Adayı Zeki Yıkıcı, Ön Seçim Sözünün Tutulmadığını İddia Etti

DENİZLİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) verilen ön seçimle aday belirleme sözünün tutulmadığını öne süren Bekilli aday adayı Zeki Yıkıcı, tepkisini "Atamalı memur mu atıyorsunuz. Demokrasinin olmadığı ve uygulanmadığı yerde bulunmam mümkün değil" sözleriyle paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı tarafından aday adayı listesinin açıklanmasının ardından çoklu aday adayı olan bazı ilçelerde yapılan özel görüşmeler yapıldı. Parti yöneticileri tarafından yapılan bu görüşmeler sonucunda Parti Meclisi'ne sunulmak üzere adaylık teke düşürüldü. Belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini bekleyen aday adayları, yaşanan bu gelişmelerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Tepkilerin yükseldiği ilçelerden olan Bekilli'de aday adaylığını açıklayan Zeki Yıkıcı, il başkanlığından yapılan "CHP Denizli Örgütünde Serinhisar ve Çal'dan sonra Bekilli'de de aday adaylarını uzlaştırdı" paylaşımı ve verilen poza tepki gösterdi. Adayın ön seçimle belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken CHP eski İlçe Başkanı Zeki Yıkıcı, parti yönetimine olan tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, "Demokrasinin olmadığı ve uygulanmadığı yerde bulunmam mümkün değil. Maalesef verilen sözler havada kaldı. Hani ön seçimle aday belirlenecekti. Atamalı memur mu atıyorsunuz" şeklindeki paylaşımla duyurdu. - DENİZLİ