Üye Girişi
Haberler

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Adliye Sarayı'nın akıbetini sordu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Merkez Ovaeymir'deki alanda yapılması planlanan Aydın Adliye Sarayı'nın inşaatının başlamadığını ve durumunun belirsiz olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ; 2018 yılında Adliye Sarayı yapılacağı belirtilen Aydın Merkez Ovaeymir'deki alanda yaptığı basın açıklaması ile Adliye Sarayı'nın akıbetini sordu.

2019 yılında inşaatına başlanacağı belirtilen Aydın Adliye Sarayı'nın yapılacağı alanda inşaat yerine otlar bittiğini kaydeden Evrim Karakoz "Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi'nde adliye binası yapılacağı söylenen arazi atıl durumda. Sözde buraya adliye binası yapılacaktı ama orta da inşaat yok" diyerek 2019 yılında inşaatına başlanacağı belirtilen Aydın Adliye Sarayı'nın akıbetini sordu.

Karakoz, alanda yaptığı açıklamada; "Aydın Adliye binasının fiziki şartlarının yetersizliği ve depreme dayanıksızlığı ortadayken yıllardır Aydın'da yeni bir adliye binası yapılmadı. 'Adliye binası yapılacak' denilen alanın durumu da ortada. Buraya yapılacak adliye binasından neden vazgeçildi? Yeni bir adliye binası yapılacak mı, yapılacaksa nereye yapılacak? Arazi üzerinde yapılan kazı çalışmalarına göre arazinin fay hattı üzerinde olduğu iddia edilmektedir. Adliye binasının yapılacağı yer olarak burayı kim ya da kimler seçti" diyerek konuyla ilgili durumdan Aydın kamuoyunun bilgilendirilmesini istediklerini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Evrim Karakoz Milletvekili Yerel Haberler Hukuk Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? ABD başkanlık seçimi ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? İşte ABD seçim tarihleri! PEGASUS 9 EURO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Pegasus indirimli bilet nasıl alınır? SON DAKİKA: Maymun çiçeği virüsü salgını artıyor mu? MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR? Rekreasyon nedir? Rekreasyon ne anlama gelir? Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında? Seyithan İzsiz nereli, hangi partiye geçti? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?
title