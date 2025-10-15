CHP Aydın İl Kongresi İçin Hazırlıklar Sürüyor

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 19 Ekim'de yapılacak CHP Aydın 39. Olağan İl Kongresi'nin demokratik olgunlukla tamamlanacağını söyledi.

CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Tezcan, Türkiye genelindeki il kongreleri sürecinin sürdürdüğünü belirterek, 22 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Tezcan, kentteki kongrede 2 adayın olacağını aktararak, "Demokratik olgunluk içinde yarışacaklar. Sonuçta CHP ve Aydın kazanacak. Sonuç ne olursa olsun el ele devam edecekler. Biz büyük bir olgunlukla bu süreci tamamlayacağız." dedi.

Bülbül, Karakoz ve İl Başkanı Hikmet Saatçı da konuşma yaptı.