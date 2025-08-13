CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç İstifa Etti

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, anti demokratik uygulamalar ve partinin milletvekilleri tarafından hissetmediği destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP İl Genlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki dönem üst üste CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, "Bu süreç zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen anti demokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları, artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi imkansız kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıç, istifasının herhangi bir baskıyla değil, kendi hür iradesiyle olduğunu vurgulayarak, "Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.