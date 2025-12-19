Haberler

CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Arnavutköy Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Belediyede CHP'nin üye sayısı 11'e düşerken, 100 CHP'linin de partiden istifa ettiği öğrenildi. İki üye, yaşanan siyasi çatışmalardan dolayı bu kararı aldıklarını belirttiler.

  • Arnavutköy Belediyesi'nde CHP meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
  • Arnavutköy Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyesi sayısı 22'ye yükselirken, CHP'li meclis üyesi sayısı 11'e düştü.
  • Yaklaşık 100 partili CHP'den istifa etti.

Arnavutköy Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Ercan Duman ve Mutlu Nak, "Bundan sonraki süreçte Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz" dedi.

ARNAVUTKÖY'DE 2 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Arnavutköy Belediyesi'nde CHP meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Arnavutköy Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısına partililer katıldı. Ercan Duman ve Mutlu Nak CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiklerini belirtti.

"YOLSUZLUĞA SAHİL ÇIKILDIĞI ALGISI BİZİ DERİNDEN YARALADI"

Meclis üyeleri yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda aldığımız önemli bir kararı kamuoyuyla paylaşmak üzere bulunuyoruz. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan; kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın; çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil; hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz.

"TEK ADAMCILIKTAN DEĞİL LİYAKATTEN YANAYIZ"

Bizler kaostan değil huzurdan; kavgadan değil ortak akıldan; tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yanayız. Bu değerlerin, siyasetimizin temelini oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonları, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmamaktadır. Bu yaklaşımın ne Arnavutköy'e ne de demokrasi kültürümüze bir katkı sunmadığını üzülerek görmekteyiz.

Bu anlayışla; Arnavutköy'de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek ve sorumluluğunu taşıdığımız hemşehrilerimize karşı görevimizi en doğru şekilde yerine getirebilmek adına bu adımı atmayı gerekli gördük.

Bundan sonraki süreçte de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz. Bu kararın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz"

10 CHP'Lİ DE İSTİFA ETTİ

Açıklamanın ardından partililer, meclis üyelerini tebrik ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Yapılan bu değişiklikle birlikte Arnavutköy Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyesi sayısı 22'ye yükselirken, CHP'li meclis üyesi sayısı ise 11'e düşmüş oldu. Öte yandan yaklaşık 100 partilinin de CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
