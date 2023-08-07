CHP Ankara İl Başkanı: Yerel seçimlere Genel Başkan ile gidilmeli

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "Partinin yapısal problemlerinin çözülmesi lazım. Genel Başkan kendisi de söylüyor, kazık çakmak niyetinde olmadığını. Ama biz yerel seçimlere sayın Genel Başkanımız ile gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ondan sonra partinin kendi iç dinamikleri içerisinde partinin ihtiyacı olan değişimler, dönüşümler adı neyse bunlar olacaktır" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bugün Ankara Masası programında gazeteci Fatih Atik'in sorularını cevapladı. Akıllı, şunları söyledi:

"Talepler haksız değil. Biz bunu il başkanları toplantısında da konuştuk. Bir değişim, dönüşüm, yenilenme talebi, adına ne derseniz deyin. Sadece şu var. Oradaki talep genel başkan değişikliğiyle sınırlı. Biz bununla bir problem çözebileceğimiz kanaatinde değiliz. Partinin meselesi genel başkan meselesi değildir. Çözmemiz gereken başka şeyler var. Bunların konuşulması lazım. Bunlar olmadan sadece 'Genel Başkan değişsin.' O gitti, bu geldi sanki iş bitti. Yok böyle bir şey. Buna karşıyız.

"AMA BİZ YEREL SEÇİMLERE SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ İLE GİDİLMESİ GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİZ"

Elbette bu sorunları çözmeliyiz. Parti içi demokrasiyi geliştirmeliyiz. Parti örgütlerini güçlendirmeliyiz. Çok yapılacak şey var. Bunlar yapılmadan sadece kişiyi değiştirerek bir şey çözemezsiniz. CHP, sadece bir lider partisi değildir. Elbette genel başkan, en önemli belirleyicidir. Diğer partiler kadar olmasa da CHP'de de böyledir. Ama dediğim gibi partinin yapısal problemlerinin çözülmesi lazım. Genel Başkan kendisi de söylüyor, kazık çakmak niyetinde olmadığını. Ama biz yerel seçimlere sayın Genel Başkanımız ile gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ondan sonra partinin kendi iç dinamikleri içerisinde partinin ihtiyacı olan değişimler, dönüşümler adı neyse bunlar olacaktır."