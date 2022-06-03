CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: "Bizim adayımız genel başkanımızdır" - Haberler

CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: "Bizim adayımız genel başkanımızdır"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, "Ben hem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı olarak hem Yönetim Kurulu hem de Ankara örgütü adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim adayımız genel başkanımızdır. Altılı masaya önerimizde budur. Doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akıllı, hem yönetim kurulu hem de Ankara örgütü adına konuşarak Cumhurbaşkanlığı için adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"Bizim adayımız genel başkanımızdır"

Akıllı, "Elbette adayı altılı masa belirleyecek. Bu sır değil herkes için ama ben hem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı olarak hem Yönetim Kurulu hem de Ankara örgütü adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim adayımız genel başkanımızdır. Altılı masaya önerimizde budur. Doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz altılı masadan da aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz" dedi. Akıllı, bundan sonraki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim için daha etkin bir şekilde ön plana çıkacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

"Yaklaşık olarak 40-45 bin kişiyi mobilize edeceğimiz bir seçimden söz ediyoruz"

Seçim güvenliğine yönelik çalışmaların Haziran ayının sonunda tamamlanacağını söyleyen Akıllı, "Bu işin anahtarı ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları. Bunu almak için de her sandığın başında görevlimizin olması gerekiyor. Yaklaşık olarak 40-45 bin kişiyi mobilize edeceğimiz bir seçimden söz ediyoruz. Bizim en önemli hazırlığımı buna yönelik. Birkaç ay önce başlamıştık, Haziran ayının sonu itibarı ile bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.