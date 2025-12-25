Haberler

Altıeylül CHP'de rüşvet skandalı

CHP Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, rüşvet iddiaları nedeniyle partisi tarafından görevden alındı. Keskin, işe alım için para talep ettiği iddialarını reddetti, ancak disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP'nin Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, rüşvet iddiaları sonucu CHP İl Merkezi tarafından görevden alındı.

Bazı sosyal medya hesaplarında işe alım karşılığı para talep ettiği öne sürülerek görüntüleri paylaşılan CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin görevden alındı. Bir parti temsilcisinin işe yerleştirme konusunda yardımcı olduğu ve Hakan Keskin adına 50 bin TL talep ettiği telefon görüşmeleri sosyal medyada yayınlanınca CHP Balıkesir İl Başkanlığı yönetim kurulu toplandı. Hakan Keskin yaptığı yazılı açıklama ile suçlamaları reddederek, "Hakan Keskin'in olduğu yerde akçeli işler olmaz' açıklamasında bulundu. Toplanan il yönetimi toplantısı sonucunda ise CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, yazılı açıklamada bulundu. Başkan Köybaşı, "Değerlendirme sonucunda, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk'ün görevlerinden alınarak, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevklerine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Keskin ayrıca parti disiplin kuruluna sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
