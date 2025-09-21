CHP Akseki İlçe Başkanlığına Hasan Erdem Seçildi
CHP Akseki İlçe Kongresi, Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede Hasan Erdem, oy çokluğu ile başkanlığa getirildi.
Kongreye CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem ile partililer katıldı.
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Politika