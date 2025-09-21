Haberler

CHP Akseki İlçe Başkanlığına Hasan Erdem Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Akseki İlçe Kongresi, Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede Hasan Erdem, oy çokluğu ile başkanlığa getirildi.

CHP Akseki İlçe Başkanlığına Hasan Erdem seçildi.

CHP İlçe Kongresi, Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda yapıldı.

Kongreye CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem ile partililer katıldı.

Kongrede Hasan Erdem, oy çokluğu ile başkanlığa getirildi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Politika
Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi

Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.