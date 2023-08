CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı ilçesindeki yol sorunlarını meclis gündemine taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki yol sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremin ardından yaşanan sorunları yerinde inceledi. Tutdere'ye Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İl Genel Meclisi Üyesi Nevzat Kozak ve İl Başkan Yardımcısı Nusret Söylemez de eşlik etti.

Tutdere, ilçede Akdeniz'i doğu illerine bağlayan ana yolun hasar gördüğünü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün buradaki yol çalışmasını aylardır tamamlamadığını aktararak, "Etraftaki bütün esnaflar mağdur, yol kenarındaki esnaflarımız geçen sezonu boş geçirdiler. Depremle birlikte büyük maddi kayıplar yaşadılar. Yol inşaatının da böyle gecikmiş olmasından kaynaklı da büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. İşlek bir trafik akışına sahip olan yol, bu haliyle seyahat edenlerin can güvenliği için de ciddi tehlike ve tehdit oluşturuyor. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çağrı yapıyoruz. Birkaç gün önce bakan, Adıyaman'dayız. Ulaştırmayla ilgili birtakım vaatlerde bulundunuz. Ancak Gölbaşı yolunu unuttunuz. Bakan, şu anda bulunduğumuz yol, Karayolları ekipleri tarafından açılıp bir türlü çalışmaları tamamlanmayan, 2 kilometrelik merkez ilçenin tam ortasından geçen yol. Bu yol çalışmasının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Aksi taktirde 2 ay sonra başlayacak kış koşullarıyla birlikte hem çevredeki esnaf hem de yolu kullananlar için çekilmez hal alacak. Bu yolu bir an önce tamamlayın, vatandaşın çilesine son verin. Zaten bu insanlarımız depremde büyük kayıplar yaşadı, bir de sizin bu vurdumduymazlığınız nedeniyle ayrıca bir mağduriyet yaşamasınlar" diye konuştu. - ADIYAMAN