CHP Aday Belirleme Süreci İçin Ön Seçim Yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde yapılacak ön seçime ilişkin, "Şimdiden, cumhurbaşkanlığı için aday üzerinden tartışmayı sonlandırma talebimiz var." dedi.

Bulut, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Partilerinin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Bulut, "Kurultay bizim iç meselemizdir. Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır." diye konuştu.

Burhanettin Bulut, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde yapılacak ön seçime değinerek, adayın belirlenmesi noktasında masa bütünlüğünün korunduğunu ve bireysel taleplerin sonucunda sürecin riske atılmamasına dikkat edildiğini aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, şunları kaydetti:

"Partimizdeki ortak akıl, dinamik bir dönemin içinde olduğumuz yönünde. Süreç içerisinde ne olur, ne olmaz onu kimse bilemez. Şimdiden, cumhurbaşkanlığı için aday üzerinden tartışmayı sonlandırma talebimiz var. Ülkede sis yaratan tüm meseleleri olabildiğince geriye çekmek, halkın gündemini, toplumun sorunlarını dile getirecek bir siyaset iklimi oluşturmak gerekiyor."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bulut, Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin soru üzerine, İnce'nin CHP'nin evladı olduğunu, partiye dönmesinden rahatsızlık duymayacağını sözlerine ekledi.