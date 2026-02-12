CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
CHP Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
CHP Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.