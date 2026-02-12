Haberler

CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Güncelleme:
CHP Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Merve Yaz
Haberler.com / Politika
