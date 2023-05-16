CHP 2. tur için düğmeye bastı! Seçim kampanyası İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na emanet

CHP Genel Merkezi'nde 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan karara göre, seçim kampanyasının başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun getirileceği iddia edildi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci tur oylama 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur oylama öncesinde Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

KAMPANYA İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NA EMANET EDİLECEK

Kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek. Yerel seçimlerde başarı getiren İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak.

"CHP İKİNCİ TURA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yaşanan yoğunluğa ilişkin son haberleri aktaran Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, "CHP'deki sessizlik yerini hareketliliğe bıraktı. CHP'de ikinci tura ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. CHP, kesin olmayan sonuçlara göre parlamentoya 169 milletvekilini taşıdı. Listelerde diğer partilerin vekilleri de var.

KURMAYLAR SİNAN OĞAN İLE İLETİŞİM HALİNDE

Merak edilen konulardan bir tanesi Sinan Oğan. Buradaki kurmaylar Sinan Oğan'la iletişim halinde olduklarını söylüyorlar. Diplomasinin yürüdüğünü ifade ediyorlar. Önümüzdeki gün ya da saatlerde bir görüşme olabilir.

"YENİ SEÇİM KAMPANYALARI BAŞLATILMIŞ OLACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde. İmamoğlu da Ankara'ya geldi. Manur Yavaş'ın da gelmesi bekleniyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu toplantı halinde. Teröre ve mültecilere ilişkin söylemler daha da netleşecek, bunu söyleyebiliriz. Yeni seçim kampanyaları başlatılmış olacak. Sandığa gitmeyen seçmenler için ev ev dolaşılacak" diye konuştu.