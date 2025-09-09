CHP, 102. Kuruluş Yıl Dönümünde Önceki Genel Başkanlarını Ziyaret Etti

CHP heyeti, partinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önceki genel başkanlar Bülent Ecevit ve Deniz Baykal ile Necdet Calp ve Cezmi Kartay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, beraberindeki heyetle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'ndaki Ecevit ve Baykal'ın kabri ile Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Necdet Calp'in mezarına çelenk bıraktı.

Yücel, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin saldırı altında olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Sizlerin verdiği mücadeleden güç alarak, CHP'nin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinden köklerini aldığını unutmayarak, bu ülkeye, demokrasi mücadelemize, siyaset dünyamıza kattıklarınızdan güç alarak, Cumhuriyet Halk Partimizi ilk seçimde iktidar yapacağımıza size söz veriyoruz.

Bu saldırıları demokrasiye ve hukuka bağlı kalarak bertaraf edeceğimize söz veriyoruz. CHP, bu ülkede demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve hukukun üstünlüğünün her zaman teminatı olmuştur. Sizlerin bize emaneti olan CHP'yi iktidar yaparak yattığınız yerde incinmemeniz için ve mücadelenizi başarıya kavuşturarak, taçlandırarak bu mücadeleyi sonuçlandıracağız. Mekanınız cennet olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve beraberindeki heyet de Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Cezmi Kartay'ın mezarını ziyaret etti.