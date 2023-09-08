CHP 100. Yıl Dönümü Etkinlikleri Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlediği etkinliklere başladı. Etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı ve CHP 100. Yıl Marşı sahnelendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, etkinlikte çiçek ve plaket takdim etti. Sunay Akın'ın konuşmasının ardından parti binasına ışık yansıtılarak 100. yıl için hazırlanan video gösterildi ve ışık şovları düzenlendi.

CHP'de 100'üncü yıl kutlamaları

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 3 gün sürecek olan etkinliklerine başladı. Etkinlik parti genel merkezinde saat 19: 30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "CHP 100'üncü Yıl Marşı" ilk defa sahnelendi. Marş dinletisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orkestra şefi Hakan Tepeli, koro şefi Korhan Doğan ve marşın bestecisi Bujor Hoinic'e çiçek ve plaket takdim etti. Etkinlikte Sunay Akın sahneye çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Etkinlikte parti binasına Türk bayrağı yansıtıldı. Sunay Akın'ın konuşmasının ardından parti binasına ışık yansıtılarak 100'üncü yıl için hazırlanan video gösterildi ve ışık şovları düzenlendi.