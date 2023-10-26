Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus Halk Meclisi Başkanı Buderbale ile Görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buderbale ile görüştü. Görüşmede, Cezayir-Tunus ilişkilerinin geleceği ve ortak meseleler ele alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buderbale ile görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus Halk Meclisi Başkanı Buderbale'yi kabul etti.

Söz konusu kabulde Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali de hazır bulundu.

Buderbale, başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda gerçekleşen kabulün ardından basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Tunuslu mevkidaşı Kays Said arasında ortak meselelere ilişkin bir görüş birliği olduğunu aktardı.

Cezayir ve Tunus halkları arasında tüm seviyelerde ilişkiler kurmanın önemini vurgulayan Buderbale, "Cumhurbaşkanı Tebbun'un günümüze ilişkin okuması ve Cezayir-Tunus ilişkilerinin geleceğine yönelik ileriye dönük bakış açısı, iki ülkenin nesillerinin bugünü ve geleceği konusunda bize güven veriyor." dedi.

Buderbale, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in selamlarını Cumhurbaşkanı Tebbun'a ilettiğini belirtirken, Tunus parlamento heyetinin ilk yurt dışı ziyaretinde Cezayir'i tercih etmesinin iki ülke ilişkilerinin önemine işaret olduğunu vurguladı.