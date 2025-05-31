Cezaevlerinde Tutuklu Oranı Yüzde 15

'CEZAEVLERİNDE TUTUKLU ORANI YÜZDE 15'TİR'

Cezaevlerinde bulunan hükümlü sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cezaevlerinde 415 bin 732 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bunlardan hükümlü sayısı 358 bin 582 olup kalan 57 bin 150'si tutukludur. Buna göre tutuklu oranı yüzde 15'tir. Anayasamızın 138'nci maddesi çok açık. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi yargı yetkisini kullananlara hakimlere, savcılara emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorusu sorulamayacağı gibi görüşme yapılamaz. Hatta herhangi bir beyanda bulunulamaz. Bu hüküm anayasadaki hükümdür. Anayasanın bu hükmü karşısında henüz bir soruşturma evresinde olan İstanbul merkezli bir belediye soruşturmasında burada CMK 157'nci maddeyi görmezden gelerek, bu konuda herkesin soruşturma hakkındaki gizliliğe uygun davranması soruşturma süreçlerine saygı duyması gerekir. Soruşturmalar adli merciler tarafından stratejik şekilde yürütülmekte. Gereği tarafsız ve bağımsız yargı mercileri tarafından elbette değerlendirilecek ve bir hüküm kurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Gizem BAŞER/ ANKARA,