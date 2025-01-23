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Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

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Marmara Cezaevi Yönetimi, suikaste uğrama endişesi taşıdığını söyleyen Özdağ için tedbirler aldı. Tek kişilik odada kalan Özdağ'ın, kendisini ziyarete gelenlerle görüştüğü sırada kabinlerin bulunduğu koridorun tamamen kapatıldığı öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Antalya'da yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınıp "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

"TEK ENDİŞEM SUİKASTE UĞRAMAKTIR"

Ümit Özdağ'ın, ifadesinde ve avukatına tutturduğu notta, "Tek endişem Kaşif Kozinoğlu (Eski MİT Mensubu. Cezaevinde kalp krizi sonucu öldüğü açıklanmıştı) gibi bir suikasta uğramaktır" dediğini yazan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Ümit Özdağ'ın kardeşi Ceza Usulü Hocası Prof. Dr. Savaş Özdağ ile konuştu.

"BULUNDUĞUMUZ KORİDORDA..."

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savaş Özdağ "Cezaevi idaresinden yanımıza geldiler, 'Ümit Beyin güvenlikle ilgili bir talebi var. Görüşme kabinine girdikten sonra bulunduğunuz koridoru kapatacağız' dediler. Bulunduğumuz koridorda başka görüşme kabinleri de var o kabinleri boş tuttular. Bütün bir koridor, görüşme boyunca, güvenlik gerekçesiyle bize tahsis olundu. Giriş - çıkışlar da kapatıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun başına gelen olayı ağabeyim daha önce de dillendirmişti. Cezaevi yönetimi de bu konuyu değerlendirmiş, ona uygun tedbir alınmış" dedi.

TEK KİŞİLİK ODADA KALIYOR

Sözlerinin devamında ağabeyinin tek kişilik odada kaldığını ifade eden Savaş Özdağ, "Bize alınan önlemler konusunda bilgi verildi. Bütün cezaevi yöneticileri en küçük personeline kadar olağanüstü saygılı ve müşfiklerdi. Hepsi görevlerini kusursuz yaptı. Suikast sözleriyle ilgili olarak bana ayrıca bir açıklama yapmadı. Yoğun başka konular vardı. O yoğunluk içinde bunun üzerinde durmadı. Ağabeyim, tek kişilik odada kalıyor. Yalnız kalmak istiyor. Çalışmalarını cezaevinden sürdürecek" şeklinde konuştu.

Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan Hakbilen:

toton yemiyorsa niye halkı kin ve nefrete yönlendiriyorsun demek ki neymiş ağızla olmuyormuş Selahattin Demirtaş gibi 8 sene demek ki cezaevinde kalsan çıkmak için her şeyini verirsin

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Haber YorumlarıSelim Demir:

tıpan yemiyor sa caz yapmıcan oğlum

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

dağıstanlı tay yahudilerini lütfen araştırın. lütfen devletin gizli bilgilerini CIA e satan eski istihbaratçı Enver Altaylı ile Ümit Özdağın ilişkilerini araştırın. hadi bunları yapmadınız hollandalı islam ve türk düşmanı Wildersin Ümit özdağa destek verdiğini birkaç gün önceki paylaşımından okuyun. babası 27 mayıs darbecisi Muzaffer Özdağ olduğunu araştırın. türkeşin '2 ümit özdağ ajandır, mosadla ilişkisi vardır.'' dediğini araştırın. hala kanınız, sütünüz elveriyorsa bu adamı destkeleyin

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