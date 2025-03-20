'Cezaevinde 100 kişilik yer ayrıldı' iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ' Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiasını yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

CEZAEVİ İDDİASINA YANIT

Yaşanan gelişmelerin ardından 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddia yalanlanırken; "Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı' iddiası doğru değildir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.