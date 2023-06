Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Değerli bakanım deprem bölgesinde çok gayret etti. Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içinde bitirilmesini inşallah hedefliyoruz. Akabinde de başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip en az sayıda zayiat verebileceğimiz şekilde bir ortamın doğması için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini dün açıklamasının ardından bugün bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Özhaseki, beş yıl önce Murat Kurum'a devrettiği bakanlık görevini Kurum'dan yeniden devraldı.

Kurum devir teslim töreninde şunları söyledi:

"5 yıldır ülkemizin 81 ilinde her afette, her depremde, her selde tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımız, milletimiz için, vatanımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalıştık. Bugün de milletimize mahcup olmadan devletimiz için, vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık ürettik. Bu manada da şehirlerimizin altyapısı ile üstyapısını geliştirmeye gayret gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. 5 yıllık süreç içerisinde gece gündüz çalışan tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum, partime çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize ediyorum. Her sıkıntılı süreçte kendi acılarını unuttular bizlere destek oldular. Şimdi Türkiye yüzyılımızın ilk kabinesinde yine bayrağı, görevi devraldığım Sayın Bakanımıza tekrar emanet ediyoruz, bırakıyoruz."

"ORADAKİ KONUTLARIN SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ EN KISA SÜRE İÇİNDE BİTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Mehmet Özhaseki ise şunları söyledi:

"5 yıl kadar önce bu odada, bu makamda bulunurken değerli kardeşime ben bu görevi devretmiştim. Geçen süreç içerisinde de değerli bakanımı hep çalışırken gördüm. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz deprem ülkesi bunu hepimiz bilmeliyiz. Bu gerçeklikten de hareket ederek bütün planlarımızı ona göre yapmalıyız. Son yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde 6'nın üzerinde şiddetle vuku bulan yani yıkıcı tesiri olan bir şiddetle devam eden deprem sayısı 60'ın üzerinde, ölen insan sayımızı 130-140 bine yakın, yüz milyarlarca dolar zararımız var. Eğer bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek, ileriye doğru doğru adımlar atabilirsek ülkemizi bu sıkıntılardan, bu belalardan kurtarırız. Bakanlığın gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım. Değerli bakanım deprem bölgesinde çok gayret etti. Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içinde bitirilmesini inşallah hedefliyoruz. Akabinde de başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip en az sayıda zaiyat verebileceğimiz şekilde bir ortamın doğması için de elimizden geleni yapacağız."