Bakan Kurum: "Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark'ın bu durumuna müsaade etmez" - Haberler

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Bakan Kurum: "Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark'ın bu durumuna müsaade etmez"

Bakan Kurum: 'Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark'ın bu durumuna müsaade etmez'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(CHP'ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Başkent Millet Bahçesi'ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu yeşil alandan istifade ediyorlar."

Bakan Kurum: "Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark'ın bu durumuna müsaade etmez. Çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için etmez."

(İHA)

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