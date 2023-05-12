Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kartal'da konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Kartal Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerin bitimine 48 saat kaldığını hatırlatarak, seçmenlerle buluşmanın mutluluğunu yaşalar da 3 ay önce meydana gelen deprem felaketinden ötürü buruk ve hüzünlü olduklarını dile getirdi.

"Ümit, en son terk olunan şeydir." diyerek ilk andan itibaren afetzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kurum, "Sahada 151 bin konutumuzun inşası devam ediyor. İlk konutlarımızı teslim bile ettik. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutu inşa ederek kardeşlerimize teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İstanbul'un en büyük probleminin deprem olduğunu vurgulayan Kurum, İstanbul'a tam 700 bin yuva kazandırdıklarını, "Yarısı Bizden" Kampanyası kapsamında 1,5 milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştüreceklerini kaydetti.

Kartal'ın ihtiyaçlarını bildiklerini ve adımlar attıklarını anlatan Kurum, Orhantepe Mahallesi'nde 800 daireyi hazır hale getirdiklerini, Yunus Mahallesi'nde yüzde 81 oranında kentsel dönüşüm uzlaşısı sağladıklarını, iki ay içinde ilk kazmayı vuracaklarını, proje kapsamında inşa edecekleri 1785 ev ve iş yerini en geç bir yıl içinde teslim edeceklerini bildirdi.

Uğur Mumcu, Yenimahalle, Cevizli, Yakacık ve Hürriyet mahallelerinde de mülkiyetle alakalı problemleri çözeceklerini dile getiren Kurum, "Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartallı kalmayacak." dedi.

Projelerin bunlarla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Kurum, "En güzel yatırımları yine burada aşkla, azimle, kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Bu söz, öyle Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, liderimizin, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." diye konuştu.

Türkiye'nin üstüne oyun kuranların kaybedeceğini, eser siyasetinin kazanacağını ifade eden Kurum, "14 Mayıs'ta siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek, Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, daha sonra seçim otobüsüyle Maltepe'ye geçti.