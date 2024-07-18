Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Göreve Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına atanan Burak Demiralp ve Ömer Bulut, görevi Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen'den devraldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında, bakan yardımcılığı, başkanlıklar ve genel müdürlükler düzeyinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan yardımcılığına atanan Refik Tuzcuoğlu görevini Burak Demiralp'e, Vedad Gürgen ise görevini Ömer Bulut'a devretti. - ANKARA