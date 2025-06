Çevre Koruma Artık Bir Gönül İşi

AK Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Çevreyi korumak, artık sadece bir devlet işi değil; bir ev işi, bir gönül işidir. Çevreyi korumak, sadece kamu politikası değil; annelerin, babaların, çocukların evde verdiği günlük kararların toplamıdır" dedi.

Ak Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından, Türkiye Çevre Haftası kapsamında 'Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç' temalı çalıştay düzenlendi. 2 gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti'nin merkezine insanı ve doğayı koyan bir çevre ve şehircilik hareketinin adı olduğunu söyledi. Tuncer, "Bizler çevre koruma meselesine ahlaki ve medeniyet temelli bir sorumluluk olarak yaklaşıyoruz. Bu anlayışla son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanında çevreyi, doğayı ve insanı merkeze alan büyük adımlar atıyoruz. Depozito yönetimi, çevre etiketi uygulaması, mobil atık takip sistemi, elektronik denetleme sistemi ve nefes yazılımı gibi birçok teknolojik gelişme ve yeni sistemler hayata geçiyor. Elektrikli milli otomobilimiz Togg yollarda. Yeşil vatanımızın korunması ve geleceği için milli ağaçlandırma, ata tohumu ve su verimliliği seferberliği devam ediyor. 81 ilimizde 100 milyon metrekare hedefiyle millet bahçeleri kuruluyor. Sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarının yanı sıra başta deprem bölgesi olmak üzere tüm şehirlerimizde kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleri birer birer hayata geçiyor" diye konuştu.

'KÖKLERİNİ YİTİREN BİR MİLLETİN, DALLARI DA KURUR'

Tuncer, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, çevreye duyarlı, iklime dirençli, kültürüyle barışık şehirler kurmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Burada sizlere büyük görevler düşüyor. Sizlerden beklentimiz, sadece projeler üretmeniz değil; milletimizin gönlüne temas edecek, ortak bir çevre bilinci inşa edecek öncüler olmanızdır. Çünkü şehirleri mühendislik bilgisinin yanı sıra vicdan ve sorumluluk duygusu inşa eder. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen şehirlerimiz, sadece betonarme yapılardan oluşmuyor. O şehirlerde tarih var, miras var, kök var. O kökleri korumadan dal yeşermez, çiçek açmaz, gölge oluşmaz. Ecdadımızın elleriyle yoğurduğu, ruhunu kattığı camiler, hanlar, çeşmeler, sokaklar, mezar taşları. Bunlar sadece taş değil, bizim hafızamızdır. Eğer biz bu hafızayı koruyamazsak, sadece binaları değil, köklerimizi de kaybederiz. ve köklerini yitiren bir milletin, dalları da kurur, gövdesi de sarsılır. Biz kutsal vatanımızda hem toprağı korumakla, hem suyu yaşatmakla, hem de tarihimizi muhafaza etmekle sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

'SADECE KAMU POLİTİKASI DEĞİL'

Tuncer ayrıca, AK Parti olarak, her konuda olduğu gibi çevre konusunda da öncülük eden, yol açan, teşvik eden büyük bir hareket olduklarını söyleyerek, "Bu iradenin en somut ve en başarılı örneklerinden biri de hiç kuşkusuz Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi'dir. Sıfır Atık; hem dünya çapında başarılı bir çevre hareketi, hem de toplumsal dönüşümün vicdani altyapısıdır. Sıfır atık, devletin politikası olduğu kadar, evin kültürüdür, ailenin gücüdür. Bugün artık çöpe attığımız plastikten, yıkadığımız meyveden, kullandığımız poşetten, satın aldığımız giysiye kadar her tercihin bir çevre sorumluluğu taşıdığı bilincindeyiz. Bu yüzden biz diyoruz ki, çevreyi korumak, artık sadece bir devlet işi değil, bir ev işi, bir gönül işidir. Çevreyi korumak, sadece kamu politikası değil; annelerin, babaların, çocukların evde verdiği günlük kararların toplamıdır. Unutmayalım ki her şehir bir emanettir. Her sokak, her ağaç, her taş, her kuş yuvası, her çeşme başı bir emanettir. Biz bu emaneti ne kadar korur, yaşatır ve geliştirirsek, çocuklarımız da o kadar güçlü, o kadar onurlu bir mirasın sahibi olacaktır" dedi.