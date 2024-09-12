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Çevre Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanını Kabul Etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için atılacak adımlar ele alındı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı bakanlıkta kabul etti.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kurum, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı bakanlığımızda kabul ettik. Can çekişen İzmir Körfezi için geçtiğimiz hafta İzmir'de, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığımız önemli toplantının sonuçlarını ele aldık. Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık. Bilim insanlarımız, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken, atılması gereken adımların da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Cemil Tugay Murat Kurum AK Parti Politika Güncel Çevre İzmir

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