Yeni Kabine'de Fuat Oktay da yok! Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de yer almayan isimlerden birisi de Fuat Oktay oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay, yerini Cevdet Yılmaz'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı. Eski Kabine'den sadece 2 isim yeni Bakanlar Kurulu'na girdi. Yeni Kabine'de sürpriz değişiklikler yaşandı.

YENİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Yeni Kabine'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı da değişti. Fuat Oktay'ın yerine Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.

İLK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISIYDI

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önce AFAD Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı gibi görevlerde bulunmuştu. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte Fuat Oktay, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmuştu. Oktay, 2018'den bu yana söz konusu görevi yürütüyordu.

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 1967'de Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitiren Yılmaz, yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Cevdet Yılmaz, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Yılmaz, 23, 24, 26 ve 27. Dönemlerde Bingöl, 25. Dönem'de Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı da yapan Cevdet Yılmaz, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.