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Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'ne bir günlük çalışma ziyareti yapacaklar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir günlük çalışma ziyareti yapacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu akşam, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceklerdir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Birleşik Arap Emirlikleri Mehmet Şimşek Politika Haberler

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