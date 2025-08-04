Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA