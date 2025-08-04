Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika