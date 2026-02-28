Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ülkelere karşı eylemlerini eleştirdi. Diplomatik çözüm için tarafları müzakere etmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ve kardeş ülkelere yönelik başlattığı saldırıları kabul edilemez buluyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını ve İran'ın Körfez'deki dost ve kardeş ülkelere yönelik başlattığı saldırıları kabul edilemez buluyoruz. Türkiye olarak, bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmaların ve insani yıkımların daha fazla yaşanmaması için muhataplarımızla an be an iletişim halindeyiz. Sorunların diplomasi ile çözüldüğü, istikrar içinde refahını artıran bir bölge için çaba sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tarafları en kısa sürede diplomasi masasına dönmeye, sorunları müzakere ederek aşmaya davet ediyoruz. Bu yönde atılacak adımlara, daha önce olduğu gibi bugün de yapıcı bir yaklaşımla katkı vermeye hazırız."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
