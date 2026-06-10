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Cevdet Yılmaz: Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiraları ile kendi günahlarını örtemez

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, soykırım suçuyla yargılanan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik ithamlarının geçersiz olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Soykırım suçuyla uluslararası mahkemede yargılanan, bölgemizi pervasızca ateşe atan, bölgesel ve küresel istikrarı hedef alan Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiraları ile kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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